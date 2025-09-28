Derby-Kracher und Wochen der Wahrheit für Rapid

Mit dem 347. Wiener Fußball-Derby am heutigen Sonntag (17.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) beginnt für Rapid eine Woche, die erste Aufschlüsse darüber geben könnte, wohin die Reise in dieser Saison geht.

Vier Tage nach dem Duell mit der Austria wartet zum Auftakt der Conference-League-Ligaphase das Auswärtsmatch gegen Lech Posen, wieder drei Tage später kommt es in Wals-Siezenheim zum Kräftemessen mit Red Bull Salzburg.

Die vergangenen Wochen verliefen aus Sicht der Hütteldorfer überaus zufriedenstellend. Im Europacup ist man zumindest bis Mitte Dezember dabei, im Cup gelang der Einzug ins Achtelfinale und in der Bundesliga führt man die Tabelle nach Verlustpunkten gerechnet zwei Zähler vor Sturm Graz an. Für Trainer Peter Stöger bedeutet dies aber nicht viel mehr als eine schöne Momentaufnahme. "Wir sind sehr gut unterwegs, trotzdem beginnt es jetzt erst richtig. Jetzt heißt es bestätigen und konsequent weiterarbeiten", erklärte der 59-Jährige.

Allzu große Bedeutung wollte Stöger dem hochkarätigen Triplepack vor der Länderspielpause nicht beimessen. "Es ist klar, das sind Highlight-Spiele, aber mehr ist es am Ende des Tages halt auch wieder nicht. Zusammengezählt wird alles am Schluss." Bis dahin gelte es, weiterhin mit Leidenschaft bei der Sache zu sein. "Wir stehen dort, wo wir stehen, weil die Mannschaft bereit ist, viel Aufwand zu betreiben." Dass man viele Partien nur mit einem Tor Unterschied gewonnen hat, "zeigt, dass nichts einfach geht und wir uns viel erarbeiten müssen", betonte Stöger.

Stöger warnt vor wiedererstarkter Austria

Das gilt auch für das Derby, das Rapid laut Papierform als Favorit in Angriff nimmt, immerhin sind die Hütteldorfer in dieser Saison auf nationaler Ebene noch ungeschlagen. Doch auch der Erzrivale zeigte zuletzt mit drei Siegen in Folge auf. "Die Austria ist aus einer schwierigen Phase retour gekommen und wird positiv gestimmt sein", warnte Stöger.

Der Ex-ÖFB-Internationale wurde mit Rapid als Spieler Meister, mit der Austria krönte er sich dreimal als Spieler und zweimal als Trainer zum Champion. "Das könnte für mich ein ganz spezielles Spiel werden", meinte der Wiener in Anspielung auf seine Vergangenheit bei beiden Wiener Großclubs.

Das Allianz Stadion wird im letzten Derby ohne Auswärtsfans voll sein. "Wir sind gesegnet mit unseren Zuschauern, dass wir so unterstützt werden", erklärte der Coach, der personell beinahe aus dem Vollen schöpfen kann. Von jenen Profis, die zuletzt zum Stamm zählten, fehlt nur Petter Dahl, zudem sind laut Stöger "drei bis vier Spieler angeschlagen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass jeder so an sich arbeitet, dass er am Sonntag zur Verfügung steht".