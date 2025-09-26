Trikot-Hammer: Rapid bekommt einen neuen Ausrüster

Ab kommender Saison läuft Rapid Wien mit einem neuen Ausrüster auf den Rasen. Der Grund: Die Bestellmöglichkeiten bei Puma sind zu unflexibel.

Laut dem "Kurier" steht der Sportartikelhersteller Puma vor dem Aus bei Rapid Wien. Ab der kommenden Saison soll der japanische Hersteller Mizuno die Grün-Weißen beliefern. Damit endet die Partnerschaft nach fünf Jahren. Puma übernahm 2021 von Adidas.

Der Grund der Trennung

Als Trennungsgrund wird die unflexible Bestellmöglichkeit von Puma genannt. Immer wieder gab es Schwierigkeiten, mehr Trikots vorab zu bestellen oder schneller nachbestellen zu können. Die Probleme traten erneut nach der Präsentation des dritten Trikots auf.

AS Monaco und Lazio Rom als Kunden

Bei Mizuno hofft Rapid auf bessere Verhältnisse. Der Kernmarkt der Japaner ist der Laufbereich, aber sie stellen auch Fußballschuhe her und rüsten einige Vereine aus. Dazu zählen derzeit Adi Hütters AS Monaco, Lazio Rom und der FC Augsburg. Von den Spielern trägt Sergio Ramos ihre Schuhe. Ebenfalls soll Mizuno ein besseres Angebot abgegeben haben.