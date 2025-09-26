Alles zu oe24VIP
Showdown in Japan:

Márquez nur 3 Punkte vom historischen 9. MotoGP-WM-Titel entfernt

26.09.25, 19:05
Marc Márquez steht vor dem historischen WM-Titel. Beim Grand Prix von Japan könnte der Ducati-Star bereits seinen neunten Weltmeistertitel holen. 

Marc Márquez könnte beim Grand Prix von Japan in Motegi seinen neunten WM-Titel perfekt machen. Der Ducati-Star benötigt dafür nur drei Punkte Vorsprung vor seinem Bruder Álex. 

Neuer Punkterekord und Titeljagd

Zum Abschluss des Europa-Blocks jubelte Márquez in Misano über seinen elften Saisonsieg und stellte mit 512 WM-Zählern einen neuen Punkterekord auf. "Allein daran, wie er feiert, sieht man, dass für Marc das Rennfahren nur dann einen Sinn ergibt, wenn er gewinnt", so Auinger. "Er kann länger am Limit fahren als alle anderen."

Ducati-Dominanz und Herausforderungen

Mit fünf Bikes in den Top 6 zeigte sich in San Marino die Dominanz von Ducati. Die Fernost-Tour beginnt für die Konstrukteure eine heikle Phase. "In Übersee musst du sattelfest sein", erklärt Auinger. Die Strecke in Motegi biete besondere Herausforderungen: "Du kannst von Sturm, Regen, Sonne, heiß, kalt, alles haben."

Historische Meilensteine in Reichweite

Mit neun WM-Titeln würde der Katalane zwei Marken von Valentino Rossi egalisieren. Doch Auinger meint: "Wie ich Marc einschätze, ist ihm diese Geschichte nicht so wichtig. Da steht er drüber." Die Bedingungen in Japan könnten den Titelkampf zusätzlich spannend machen.

So läuft das Japan-GP-Wochenende:

Samstag, 27. September

  • 03:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE
  • 05:35 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE
  • 06:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE
  • 07:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

Sonntag, 28. September

  • 04:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE
  • 05:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE
  • 07:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

ServusTV überträgt das Rennwochenende live aus Motegi.

