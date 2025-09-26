Alles zu oe24VIP
Salzburg
© Gepa

Bullen sucht Trost!

Salzburg nach Europacup-Drama bei WSG gefordert

26.09.25, 18:54
Red Bull Salzburg will das Europacup-Drama gegen Porto hinter sich lassen. Bei der WSG Tirol müssen die "Bullen" in der Liga dringend punkten. Die Innsbrucker haben gegen Salzburg gute Erinnerungen.

Nach der Last-Minute-Niederlage in der Europa League trotz guter Leistung gegen Porto (0:1) wollen die Salzburger in der Liga wieder auf bessere Gedanken kommen. "Wenn wir so in die nächsten Spiele gehen und den einen oder anderen Sieg mitnehmen, dann kommt die Euphorie", sagte RB-Stürmer Karim Onisiwo vor dem Gastspiel am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der WSG.

Salzburg unter Erfolgsdruck

Wichtig sei jetzt eine gute Regeneration, "damit wir am Sonntag wieder frisch und aggressiv sind", meinte Abwehrchef Jacob Rasmussen. Trainer Thomas Letsch verdeutlichte: "Klar ist, dass wir nach den jüngsten Ergebnissen in der Liga unbedingt anschreiben müssen." Der auf Platz fünf abgerutschte Vizemeister steht unter Druck.

WSG mit Zuversicht trotz klarer Rollen

WSG-Trainer Philipp Semlic sah bei Salzburg gegen Porto eine "richtig, richtig gute" Leistung. "Sie werden mit mehr Wucht und Intensität an die Sache gehen", erwartet er. Trotz der aktuellen Negativserie beim Liga-Krösus sind die Rollen klar verteilt. "Aber wir haben eine gewisse Chance - und unser Anspruch muss sein, diese geringe Chance mit einer maximalen Leistung so hoch wie möglich zu halten."

Gute Erinnerungen an Vorsaison

Die WSG, die mit einem ausgetragenen Spiel weniger auf Platz acht und nach Verlustpunkten sogar vor Salzburg steht, hat gute Erinnerungen an die Vorsaison. In zwei Partien gab es zwei Unentschieden gegen den Serienmeister.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol - Red Bull Salzburg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
  • Schiedsrichter: Spurny

Ergebnisse 2024/25:

  • 0:0 (h)
  • 0:3 (a/Cup-Achtelfinale)
  • 1:1 (a)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Butler, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Ola-Adebomi, Sabitzer

Es fehlen: L. Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Bidstrup, Gourna-Douath - Kitano, Kjaergaard - Onisiwo, Vertessen

Es fehlen: Diabate (gesperrt), Kawamura (Knie), Konate, Mellberg (alle Knie), Chase (Adduktoren), V. Sulzbacher (Knöchel)

Live auf Sky.

