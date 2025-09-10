In Wien stehen die Sterne auf Bildung

Ob Japanisch zum Kennenlernen, ein Kinderquiz, eine Silent Gehsteigdisco oder traditionelle Wienerlieder – bei der Langen Nacht der Volksbildung am 16. September verwandeln die Wiener Volkshochschulen die Stadt in ein Zentrum der Weiterbildung.

Rund 20 Standorte laden zu mehr als 100 kostenlosen Veranstaltungen, Schnupperkursen und Mitmach-Programmen ein. „Am 16. September verwandelt sich Wien wieder in einen Bildungs-Hotspot!“, sagt VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Konzerte, Ausstellungen, Workshops und Kennenlern-Kurse sollen nicht nur Einblicke in das breite Kursangebot geben, sondern auch Gelegenheit bieten, neue Menschen kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher können die Vielfalt der Angebote sofort ausprobieren, sich direkt vor Ort für ihren Wunschkurs anmelden oder die gesammelte Inspiration später online vertiefen. Das reguläre Herbstsemester startet am 22. September mit Tausenden Angeboten.

© Shutterstock/VHS Bild

Event-Highlights

Die VHS Josefstadt widmet sich der Kunst des schlechten Geschmacks und lädt von 16:00 bis 20:00 Uhr zur „Bad Taste Art Night“ mit Workshops zu Trash Fashion Design, Collage und Mixed Media, einem Kinderchor und mehr.

An der VHS Simmering stehen Spiele im Zentrum: ab 16 Uhr gibt es ein Glücksrad Kinderquiz und von 16:00 bis 19:00 Uhr „Werwölfe von Düsterwald“ mit Simmeringer Sonderrollen.

Ressourcen schonen mit Fun-Faktor und Modebewusstsein heißt es von 18 bis 21 Uhr bei der Kleidertausch-Party der VHS polycollege Johannagasse.

Ein musikalisches Highlight bietet die VHS Ottakring ab 19 Uhr: Wienerlieder von den „Original Wiener Süßholzschrammeln" und dem Duo „Die Inzersdorfer, unkonserviert“.

Vor der VHS Meidling wird bei der Silent Gehsteigdisco mit Oliver Hangl von 19 - 21 Uhr das Tanzbein anrainer*innenfreundlich geschwungen.

Die VHS Floridsdorf bietet mit Jura Soyfers Parabel „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“, aufgeführt von der Theatergruppe „Ballawatsch“, ab 19 Uhr gesellschaftskritischen Theatergenuss.

Die VHS Rudolfsheim-Fünfhaus lädt in Kooperation mit der Bezirksvorstehung, Wohnpartner Region West und Volkshilfe Wien von 19.30 bis 21.30 Uhr zum Sommerkino mit Inspektor Clouseau.

Schnupperkurse

Die VHS Wiener Urania bietet im Sinne einer gerechteren Aufteilung der Hausarbeit von 16 - 17 Uhr Hemden-Bügeln für Männer. So werden Teilnehmer am Bügelbrett zum „Iron Man“.

„Konnichiwa: Japanisch zum Mitmachen“ heißt es von 17 bis 18 Uhr in der VHS Favoriten. Am Programm stehen Begrüßung und Redewendungen sowie ein Einblick in japanische Schriftzeichen.

„Is batman a bad man?” fragt man sich beim Englisch-Aussprache-Schnupperkurs der VHS polycollege von 18 - 19 Uhr.

Bei der brasilianischen Kampfkunst Capoeira spielen Akrobatik, Tanz und Musik eine wichtige Rolle. Von 18 – 19 Uhr gibt es an der

VHS Hietzing die wichtigsten Grundtechniken für Kinder und Erwachsene.

Die VHS Brigittenau lädt von 18-21 Uhr zum Freien Schreiben, ganz ohne Hemmungen und mit diversen Methoden wie Morgenseiten, assoziativem Schreiben u.v.m.

Für alle, die eine Sprache lernen möchten, gibt es außerdem zahlreiche Sprachberatungen und -einstufungen, z.B. in Italienisch, Französisch, Deutsch, Griechisch oder Tschechisch.

Rabatt-Aktion der VHS Science Card

Am 16. September gibt es die VHS Science Card statt um € 35,- um € 25,-! Mit der VHS Science Card können ein ganzes Semester über 300 Wissenschaftsvorträge besucht werden. Ausgewählte zusätzliche Workshops, Kurse und Sonderformate gibt es zum halben bzw. ermäßigten Preis.

Das ganze Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.vhs.at/langenacht

