isa-Festival bringt "Music City Lab" erstmals nach Wien

Das traditionsreiche Uni-Musikfestival schlägt nach 33 Jahren endlich seine Zelte in der Bundeshauptstadt auf.

Vienna Calling: Nach mehr als drei Jahrzehnten verlässt die renommierte Internationale Sommerakademie der Wiener Musikuniversität die Berge von Semmering und Rax und startet erstmals in Wien durch. Unter dem Motto "Music City Lab" verzücken talentierte Nachwuchs-Künstler rund um den Globus die Stadt mit außergewöhnlichen Klängen. Das bunte Programm bietet über 30 öffentliche Veranstaltungen von klassischen Konzerten über Workshops bis hin zu völlig neuen Performance-Formaten.

© University of Music and Performing Arts Vienna

Die Veranstalter haben sich einmal um ein grandioses Spektakel bemüht: Den Anfang macht "Donau-serenade: Kammermusik Im Fluss" am 23. Juli in der Alten Schieberkammer im 15. Bezirk. Mindestens genauso atemberaubend wird es auch am Freitag in der Ottakringer Brauerei, wo junge Künstler spannende Vorführungen zum Besten geben - der Eintritt ist kostenlos. Darüber hinaus wird auch das MuseumsQuartier immer wieder zur Bühne für Open-Air-Auftritte.

© University of Music and Performing Arts Vienna

Das Festival-Highlight steigt beim großen Finale am 2. August am mdw-Campus. In Masterclasses präsentieren sich dort die Stars von morgen mit gestandenen Profis und zeigen dort ihr ganzes Können. Von Solo-Auftritten über Kammermusik bis hin zu einem großen Orchesterkonzert ist alles dabei.