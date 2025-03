Die neapolitanische Pizzeria il Rione im Herzen von Liesing feiert am Dienstag, den 1. April ihren dritten Geburtstag – und das mit einem ganz besonderen Geschenk

Achtung, Pizza-Liebhaber! Was sich zunächst wie ein Aprilscherz anhört, ist in Wirklichkeit ein wahrer Festtag für alle, die ihren Gaumen gerne mit italienischer Teigkunst verwöhnen: Die neapolitanische Pizzeria il Rione im Herzen von Liesing wird am Dienstag, den 1. April , ihren dritten Geburtstag feiern – und das mit einer Einladung, die niemand so schnell vergessen wird!

Zwischen 14 und 16 Uhr gibt es dort die legendäre Pizza Portafoglio Margherita Vera – und das Beste daran: Sie ist komplett kostenlos! Die Pizzeria wirft sämtliche Regeln über den Haufen und verschenkt diese delikate Pizza ganz im Stil Neapels zum Mitnehmen. Ganz ohne Haken, ganz ohne Kleingedrucktes.

Das Motto von Gaetano Brancato lautet: "Iss gut, lache oft, liebe viel." © The first thought GmbH ×

"Ja, wir wissen, es ist der 1. April. Aber diesmal ist es wirklich kein Scherz!“, erklärt ein grinsender Gaetano Brancato, der charismatische Pizzaiolo und Chef der il Rionei. "Wir möchten einfach Danke sagen – für drei Jahre voller Leidenschaft, Teigkunst, Basilikumduft und ganz viel Liebe zu gutem Essen. Und was wäre passender als eine Pizza in der Hand und ein Lächeln im Gesicht?“