Kostenlose VHS-Sommerlernstationen: Jetzt noch anmelden

Von 21. Juli bis 28. August unterstützen die VHS-Sommerlernstationen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Es sind noch Plätze frei.

Auch heuer können sich Schülerinnen und Schüler aus Wiener Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen für die kostenlosen VHS-Sommerlernstationen anmelden.

Das Angebot unterstützt Kinder und Jugendliche zwischen dem 21. Juli und dem 28. August beim Lernen und findet im Rahmen des „Wiener Sommerlernens 2025“ statt. Anmeldungen sind noch möglich unter www.vhs.at/lernhilfe/sommerangebote.



VHS-Sommerlernstationen für Mittelschule und AHS-Unterstufe

Für Schüler der 1. bis 4. Klassen von Mittelschulen und AHS-Unterstufen bieten die VHS-Sommerlernstationen eine gezielte Vorbereitung auf das kommende Schuljahr oder auf mögliche Wiederholungsprüfungen. Sie finden an 20 VHS-Standorten in 16 Wiener Bezirken statt.

Die Anmeldung erfolgt wochenweise für eine Sommerlernstation an einem VHS-Standort. Zur Auswahl stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch, zwischen denen flexibel gewechselt werden kann.

Das Fach „Deutsch-Start“ für die Mittelschule und AHS-Unterstufe wird an 8 VHS-Standorten angeboten und ist besonders geeignet für außerordentliche Schüler*innen, die neu Deutsch lernen. Die Sommerlernstationen für Mittelschule und AHS-Unterstufe finden von 21.07. – 28.08.25, Montag – Donnerstag, 9 -12 Uhr statt.

VHS-Sommerlernstationen für die VolksschuleFür Volksschüler stehen bei den VHS-Sommerlernstationen spielerische Lernformen im Vordergrund, die Freude am Fach fördern. Die Schüler*innen melden sich wochenweise für eine Lernstation an, die an 12 verschiedenen VHS-Standorten in 11 Wiener Bezirken angeboten werden.Die Kinder lernen in schulstufenübergreifenden Gruppen (1. und 2. Klasse sowie 3. und 4. Klasse) und üben täglich je eine Stunde Deutsch und Mathematik.Auch für Volksschüler wird das Fach „Deutsch Start“ angeboten, das besonders geeignet ist für außerordentliche Schüler*innen und Kinder, die neu Deutsch lernen.Die Sommerlernstationen für Volksschüler finden von 21.07. – 28.08.25, Montag – Donnerstag, 9 bis 11 Uhr statt.Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs.at/lernhilfe/sommerangebote.