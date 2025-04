Kultursommer Wien: Gratis-Events an 9 Standorten

Der Kultursommer Wien wartet mit kostenlosen Events für alle auf, wobei vier von neun Standorten heuer neu sind.

Vom 26. Juni bis zum 10. August findet in Wien der Kultursommer statt. In diesen zwei Wochen wird Einheimischen wie Touristen eine Vielfalt an Kunst und Kultur an insgesamt neun Spielstätten angeboten. Dabei bringen die Veranstalter ein kostenloses Kulturprogramm auch in die Bezirke und Parks außerhalb des Gürtels .

"Der Kultursommer Wien hat sich als mobile Kulturinstitution etabliert, die kostenloses Kulturangebot in die unterschiedlichsten Viertel unserer Stadt bringt. Dadurch wird dort die kulturelle Infrastruktur nachhaltig bereichert, der Austausch gefördert und die Nachbarschaft gestärkt" , erklärt Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien.

Die Spielstätten im Überblick

Waldmüllerpark im 10. Bezirk

Hyblerpark im 11. Bezirk

Wilhelmsdorfer Park im 12. Bezirk

Reithofferpark im 15. Bezirk

Währinger Park im 18. Bezirk

Nordwestbahnhof im 20. Bezirk

Fußballverein 1210 im 21. Bezirk

Schrödingerplatz im 22. Bezirk

Stadtpark Atzgersdorf im 23. Bezirk

Das beliebte Festival gastiert jeden Sommer in unterschiedlichen Grätzln, wobei es heuer gleich vier wechselnde Standorte gibt, bei es hunderte Acts zu erleben gibt. Mit einer Bühne beim Nordwestbahnhof platziert sich der Kultursommer Wien diesmal in dem aufstrebenden Brigittenauer Viertel, während das ganzjährig stattfindende Kulturprogramm beim Floridsdorfer Fußballverein 1210 durch das Festivalangebot bereichert wird. Kostenloses Kulturangebot wird es diesen Sommer außerdem im Waldmüllerpark in Favoriten und im Stadtpark Atzgersdorf in Wien-Liesing geben.