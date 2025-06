Le petit Bazar: Ein bisschen Paris am Karmelitermarkt

Mit "Le petit Bazar" hat am Karmelitermarkt jüngst ein Lokal mit französischem Flair eröffnet.

Der beliebte Karmelitermarkt ist um einen Lokalbetrieb reicher geworden. Mit "Le petit Bazar" kehrt das Lebensgefühl einer Pariser Nachbarschaft mitten in den 2. Wiener Gemeindebezirk. Unter einem Dach verbinden sich hier Boutique und Bistro, wo die Gäste ein authentisches Frankreich-Flair erwartet.

© Marc Loebus

© Marc Loebus

Betrieben wird die neue Gastwirtschaft von Simone Oremovic und Daniela Pattart. Die beiden sind langjährige Freundinnen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für gutes Essen und liebevoll ausgewählte Kleinigkeiten. Eine erste Verstärkung haben sie sich übrigens schon geholt: Chris Wayd ist Teil des Teams, der mit seiner täglich frischen Küche für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.

© Marc Loebus

© Marc Loebus

Mit Le petit Bazar haben sich die Betreiberinnen einen lang ersehnten Traum erfüllt. "Kennengelernt haben wir uns schon früh – am Lycée Français de Vienne. Damals als Schülerinnen, später als Mütter mit Kindern an derselben Schule. Unsere Verbindung zu Frankreich ist tief: Wir sagen oft: Wir sind in Wien geboren, aber haben uns in die Stadt Paris verliebt", wie sie verraten. Auf die Gäste wartet ein reiches Angebot an französischen Klassikern - Quiches, Crêpes & Co. - und Lebensmitteln aus dem Feinkost-Bereich.