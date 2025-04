Nach Sanierung: Neues Lokal für Wasserturm geplant

Dem Wasserturm im Nordbahnhofviertel wird neues Leben eingehaucht, denn schon bald soll dort ein Gastronomiebetrieb entstehen.

Mehr als zehn Jahre lang wurde intensiv über die Nutzung des denkmalgeschützten Wasserturms im Wiener Nordbahnhofviertel diskutiert. Jetzt kommt endlich Bewegung in das Projekt: Wie der Standard berichtete, kündigte die ÖBB an, in den kommenden Wochen mit der Sanierung des Turms zu beginnen. Das 1890 errichtete Gebäude, das einst zur Wasserversorgung der Dampfloks genutzt wurde, wird außen gereinigt und innen weitgehend entkernt, um die beeindruckende Raumhöhe von über zwölf Metern hervorzuheben.

© ÖBB/Riepl Kaufmann Bammer Architektur ×

Parallel zur Sanierung wird ein Pächter gesucht, der das Gebäude zu einem Café-Bistro mit kleiner Küche und einem Gastgarten mit 70 Plätzen ausbauen soll. Der Wasserturm befindet sich am Rand der Freien Mitte, einem beliebten Park im Nordbahnviertel. Der Gastronomiebetrieb soll laut den ÖBB schon im nächsten Sommer eröffnet werden.

Die Kosten für die Sanierung können noch nicht genau beziffert werden, doch die Mindestmiete für den neuen Gastronomiebetrieb soll bei 5.000 Euro monatlich liegen.