"Pride Month" startet mit Gratis-Clubbing am Wasser

Das Badeschiff am Donaukanal wird am Samstag zum Party-Hotspot für die Wiener LGBTIQ-Community.

Rechtzeitig zum Start ins "Pride-Month" verwandelt sich das Badeschiff am Samstag, den 31. Mai in einen pulsierenden Hotspot für die Wiener LGBTIQ-Community. Mit seiner zentralen Lage zwischen Schwedenplatz und Urania bietet das schwimmende Stadtbad auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern alles, was das Party-Herz begehrt.

Von 12:00 bis 04:00 Uhr erwartet die Besucher ein buntes, ausgeklügeltes Programm. Neben entspannendem Yoga und anregenden Lesungen werden schwimmende Aktivitäten mit dem Verein Kraulquappen sowie Infotische von LGBTIQ-Organisationen angeboten. DJs sorgen zudem für gute Stimmung den ganzen Tag über. Und auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: mit Unterhaltung der Wiener Kinderfreunde und extra-chilligen Lounges.

Abwechslungsreiches Programm

12:00 – 13:00 Uhr: Yoga für Neulinge auf dem Flying Deck

Yoga für Neulinge auf dem Flying Deck 12:00 – 20:00 Uhr: Infostände der HOSI Wien und der Aids Hilfe Wien

Infostände der HOSI Wien und der Aids Hilfe Wien 13:30 – 14:30 Uhr: Yoga für Fortgeschrittene auf dem Flying Deck

Yoga für Fortgeschrittene auf dem Flying Deck 14:00 – 22:00 Uhr: DJ-Line-up am Sonnendeck

DJ-Line-up am Sonnendeck 15:00 – 17:00 Uhr: Kinderprogramm mit den Wiener Kinderfreunden

Kinderprogramm mit den Wiener Kinderfreunden 16:00 – 18:00 Uhr: LGBTIQ-Schwimmverein Kraulquappen ist vor Ort

LGBTIQ-Schwimmverein Kraulquappen ist vor Ort 22:00 – 04:00 Uhr: Vienna Pride Party im Laderaum

Achtung: Yoga-Matte, Wasser und Sonnenschutz sind selbst mitzubringen.

Das absolute Highlight ist natürlich das 27 Meter lange Schwimmbecken, in dem sich die Gäste entspannen können. Der Eintritt und alle Programmpunkte sind kostenlos. Für den Zugang zum Pool ist jedoch der Erwerb einer Karte erforderlich.