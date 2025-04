Salt & Honey: After-Work mit sommerlichen Tapas

"Salzig genug, um süß zu bleiben", lautet das Motto bei Salt & Honey, dem neuen In-Restaurant am Tuchlaubenhof.

Am Tuchlaubenhof eröffnet dieser Tage ein neues Restaurant namens "Salt & Honey". Im Hotel House of Ble können Gäste in ungezwungener Atmosphäre ein herzhaftes Tapas-Menü genießen, das den Start des Sommerkonzepts 2025 markiert.

© Salt & Honey ×

© Salt & Honey

Dabei muss man wissen: Im "Salt & Honey" dreht sich alles um Balance und mutige Geschmackskompositionen. Das Team rund um den erfahrenen Chefkoch verbindet mediterrane und portugiesische Traditionen mit frischen Zutaten aus der Region – und gibt jedem Gericht seine ganz eigene, kreative Note. Egal ob Brunch, Dinner oder After-Work-Tapas, zu erleben gibt es stets spannende Gerichte, die Salz und Honig auf kreative Weise vereinen.

© Salt & Honey ×

© Salt & Honey

Besucher erwartet eine Atmosphäre, die zum Bleiben einlädt – mit süß-salzige Kreationen, die unvergessliche Geschmackserlebnisse schaffen. Perfekt für einen Nachmittag oder Abend voll kulinarischer Überraschungen!