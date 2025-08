Schlosstheater Schönbrunn lädt zur Operette "Wiener Blut"

Die Inszenierung findet im historischen Schlosstheater Schönbrunn statt und ist eine Koproduktion von Johann Strauss 2025 Wien und dem Aalto Musiktheater Essen.

Vom 10. bis 31. August 2025 ist Johann Strauss’ Operette "Wiener Blut" in einer Neuinszenierung von Nikolaus Habjan im Schlosstheater Schönbrunn zu erleben. In der historischen Kulisse entfaltet sich ein Spiel um Liebe, Identität und gesellschaftliche Rollenbilder zur Zeit des Wiener Kongresses – musikalisch getragen von Johann Strauss unter der Leitung von Hannah Eisendle, interpretiert von einem Ensemble rund um Nikola Hillebrand und David Kerber.

© Linda Koprowski

"Mit dem Festjahr feiern wir über das ganze Jahr hinweg die Musik und Lebensfreude von Johann Strauss – wir stehen gerade in der Hälfte und sind noch nicht weit darüber hinaus. Auch in den Sommermonaten geht das Fest weiter: Im Schlosstheater Schönbrunn bringt Nikolaus Habjan die Operette Wiener Blut als fantasievolle Inszenierung auf die Bühne – eine musikalische Liebeserklärung an Wien. Und wie es darin so treffend heißt: 'Draußt in Hietzing gibt’s a Remasuri' – genau diese Stimmung möchten wir unserem Publikum erlebbar machen", lädt Intendant Roland Geyer ins Schlosstheater Schönbrunn.

© Linda Koprowski

Das Libretto von Victor Léon und Leo Stein erzählt die Geschichte der jungen Komtesse Gabriele, die nach einer arrangierten Eheschließung mit dem deutschen Grafen Reuß-Schleiz-Greiz anlässlich des Wiener Kongresses in die Hauptstadt zurückkehrt. Ihr Gatte hat sich mittlerweile auch vom Reiz der Stadtanstecken lassen und überrascht seine Gattin durch unerwartet charmantes Verhalten. Die Inszenierung von Nikolaus Habjan bringt diese Mischung aus diplomatischem Verwirrspiel, Gesellschaftssatire und musikalischer Lebensfreude als temporeiches Sommertheater auf die Bühne des barocken Schlosstheaters Schönbrunn.