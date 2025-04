Sensation: US-Schauspielstar Ryan Gosling zieht nach Wien

Der amerikanische Schauspieler wird am Donnerstagvormittag im Wiener Prater der Öffentlichkeit präsentiert.

Jetzt ist es offiziell: Die feierliche Enthüllung der brandneuen Ryan Gosling-Wachsfigur im Madame Tussauds im Wiener Prater steht kurz bevor. Am kommenden Donnerstag zieht das "Double" des US-Schauspielers in die Wiener Niederlassung von Madame Tussauds Wien am Riesenradplatz im zweiten Bezirk ein.

Seit vielen Jahren schon zählt Ryan Gosling zu den bekanntesten und vielseitigsten Schauspielern Hollywoods. Vor allem in dem Musical "La La Land" wusste er zu glänzen, wofür er mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde. Spätestens mit seiner humoristischen, aber sozialkritischen Darstellung als Ken im Kinohit Barbie wurde er zum weltweiten Kultstar. Nun gesellt er sich als permanenter "Zu-Wachs" zu Größen wie Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie und Zendaya in den Hollywood-Raum von Madame Tussauds.

Beim exklusiven Presseevent am Donnerstag werden Schauspielerin und Sängerin Marika Lichter, Kabarettistin Caroline Athanasiadis und Tanzschulbesitzer Thomas Schäfer-Elmayer die Figur enthüllen. Im Zuge der Veranstaltung wird es auch eine spektakuläre Tanzaufführung der Tanzschule Kraml zum Soundtrack des Films La La Land geben.