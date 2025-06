So geht's zum Donauinselfest am Wochenende

Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Anreise sowie zur Hausordnung fürs Donauinselfest, das von 20. bis 22. Juni über die Bühne geht.

Von 20. bis 22. Juni wird im Osten Österreichs wieder gefeiert, bis sich die Balken biegen. Unfassbare 2 bis 3 Millionen Menschen werden beim 42. Donauinselfest erwartet, dem größten Open-Air-Festival in Europa bei freiem Eintritt. Live zu sehen sind wieder internationale und heimische Top-Acts wie Aut of Orda, Kim Wilde, Milky Chance, No Angels, Milo oder Conchita Wurst. Unter dem Motto #DeineInselEchteMomente steht auch diesmal ein respektvolles und friedliches Miteinander im Fokus.

"Wir freuen uns sehr, Besucher:innen aus Wien und ganz Österreich wieder auf der Donauinsel willkommen zu heißen. Das Donauinselfest lebt vom respektvollen Miteinander, von Offenheit und Rücksichtnahme – aufeinander und auf die gemeinsame Umgebung. So entsteht eine besondere Atmosphäre, die das Fest jedes Jahr aufs Neue einzigartig macht", so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team Wien und Projektleiter des Donauinselfestes.

Anreise mit den Öffis

Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) geht es in nur wenigen Minuten direkt auf das Festivalgelände. Die Wiener Linien verkürzen am Abend die Intervalle der U-Bahnen jeweils auf drei Minuten, um die Abreise für Besucher zu erleichtern.

Die Anreise mit Bus oder Straßenbahn gelingt am besten mit den Linien 25, 26, 31 und 29A – auch hier werden die Intervalle Freitag- und Samstagnacht verkürzt. Aufgrund von Bauarbeiten wird für die Züge der Linie S45 zwischen Wien Handelskai und Wien Heiligenstadt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Anreise per Fahrrad oder E-Scooter

Besucher können mit dem Fahrrad oder E-Scooter zum Donauinselfest kommen, allerdings sind diese auf dem Festivalgelände nicht erlaubt. Für ein sicheres Abstellen stehen zahlreiche Fahrradständer, etwa beim Handelskai und an der Reichsbrücke, bereit. Zudem bietet der ARBÖ Wien bewachte Fahrradgaragen bei der Floridsdorfer Brücke, der Schnellbahnbrücke, der Brigittenauer Brücke und der Reichsbrücke an. Erkennbar am ARBÖ-Schriftzug sind diese umzäunt und werden an allen Festivaltagen von 14 bis 0:30 Uhr beaufsichtigt – das kostenlose Angebot gilt für alle. Für das richtige Abschließen und die rechtzeitige Abholung sind die Besitzer selbst verantwortlich. Darüber hinaus bietet der ARBÖ Wien einen Notservice für Räder: Vor Ort hilft ein Techniker bei kleineren Fahrradpannen.

Das Festivalgelände ist auch mit dem WienMobil Rad erreichbar. Dafür werden temporäre nextbike-Stationen (Floridsdorfer Brücke, Schnellbahnbrücke, Reichsbrücke) errichtet, wo Räder rund um die Uhr ausgeliehen und zurückgebracht werden können.

Anreise mit dem Zug

Vom Wiener Hauptbahnhof gelangt man mit der U-Bahnlinie U1 zur Station Donauinsel, vom Westbahnhof mit der U-Bahnlinie U6 zur Station Handelskai oder Neue Donau. Da in der Nähe des Festivalgeländes keine freien Parkplätze zur Verfügung stehen, wird von der Anreise mit dem Auto abgeraten.

Anreise für Personen mit Behinderungen

Unter Anmeldung bei FullAccess per E-Mail (fullaccess@donauinselfest.at) oder telefonisch unter der Mobilnummer +43 660 460 65 81 kann auch heuer wieder ein Shuttle zu den Plattformen für Besucher mit Behinderung in Anspruch genommen werden. Der Shuttledienst wird von hallermobil an allen drei Tagen bei Bedarf ab 10 Uhr bis zum Veranstaltungsende angeboten. Er startet und endet beim Behindertenparkplatz bei der Donauturmstraße 7a (Übungsparkplatz Fahrschule).

Tipps und Hausordnung

Die Veranstalter empfehlen für das insgesamt 4,5 km lange Festivalgelände festes Schuhwerk und einen Blick auf die Wettervorhersage. Bei Sonne gilt Kopfbedeckung, Sonnenschutz und ausreichend Wasser trinken – bei Regen Ponchos oder Regencapes nicht vergessen.

Ein Auszug aus der Hausordnung: Taschen, Rucksäcke und ähnliche Behältnisse sind bis A3-Größe erlaubt, ebenso dürfen nicht-alkoholische Getränke in Flaschen bis 0,5 Liter mitgebracht werden; zahlreiche kostenfreie Wasserspender sorgen für zusätzliche Erfrischung am Festivalgelände. Kleine Snacks wie Müsliriegel oder Obst sind erlaubt, ganze Speisen hingegen nicht. Gefährliche Gegenstände, insbesondere Waffen, sind verboten. Fahrräder, E-Scooter und Co. sind auf dem Gelände nicht gestattet, doch an mehreren Stellen laden kostenlose, bewachte ARBÖ-Fahrradgaragen zum sicheren Abstellen ein. Regenschirme und Knirpse bleiben zu Hause, Regencapes und Ponchos sind dagegen herzlich willkommen. Tiere sind auf dem Gelände nicht erlaubt, ausgenommen sind Blindenführ- und Assistenzhunde mit entsprechender Ausbildung.

App und Inselplan

In der #dif25 dabei! App sind alle Infos zu Sicherheit & Service, An- und Abreise, ein umfassender Programmkalender, ein Übersichtsplan aller Bühnen sowie GPS-Location-Tracking verfügbar, damit Nutzer immer wissen, wo sie sich gerade befinden und wo welcher Act auftritt. Die App steht für Android und iOS in den jeweiligen App -Stores zum kostenlosen Download bereit. Unter www.donauinselfest.at/programm finden Besucher:innen einen Inselplan, der das gesamte Gelände abbildet.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besuchern auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action-und Fun-Programm geboten sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die Presenting Partner des Donauinselfests 2025 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.