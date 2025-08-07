Alles zu oe24VIP
Afrika Tage
Festival-Jubiläum

Startschuss für 20. "Afrika Tage" auf der Donauinsel

07.08.25, 18:05
Bei den Afrika Tagen (8. bis 18. August) auf der Donauinsel erwartet die Besuchern traditionelles Handwerk, exotische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Neben Live-Konzerten werden spannende Workshops und ein buntes Kinderprogramm angeboten. 

Ab Freitag dreht sich auf der Donauinsel wieder alles um den zweitgrößten Kontinent der Welt. Die Afrika Tage Wien laden elf Tage lang zum Mitfeiern, Mitmachen und Staunen ein. Besucher erwartet ein einzigartiges Kulturfestival, das afrikanische Lebensfreude direkt nach Wien bringt. Ob pulsierende Rhythmen, traditionelle Tänze oder exotische Speisen – hier kommen alle auf ihre Kosten.

Auf der Hauptbühne stehen jeden Abend internationale Musikgrößen, die mit Afrobeat, Reggae und traditionellen Sounds für Gänsehaut sorgen. Mode-Fans erleben spektakuläre Modenschauen, im Workshop-Bereich gibt’s Tanz, Yoga und Trommeln für alle. Kinder erwartet ein buntes Programm mit Reiten, Basteln und Geschichten. Darüber hinaus warten Kunst, Fair-Trade-Waren und feurige Spezialitäten auf dem Weltbasar.

Afrika Tage Geländeplan

Geländeplan für die Afrika Tage.

Afrika Tage Lineup
Rund 200.000 Gäste besuchen das Festival jährlich. Heuer gibt es zur 20. Auflage sogar einen Jubiläumsbonus: Vorteilsclub-Mitglieder bekommen beim Ticketkauf vom 8. bis 18. August ein zweites gratis dazu. Auf elf Tage Programm verteilen sich über 50 Live-Acts, 100 Stände und zahlreiche Aktionen für Groß und Klein. Die Afrika Tage stellen damit eines der größten und beliebtesten Sommer-Highlights in ganz Österreich dar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

