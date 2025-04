Startschuss für den Ostermarkt am Hof

Der Ostermarkt am Hof schlägt ab Freitag seine Zelte auf, wenn wieder Tradition und besonderes Flair aufeinandertreffen.

Wenn der Frühling in der Bundeshauptstadt Einzug hält, ist Ostern nicht mehr weit. Wer allerdings schon vor dem 20. April "Oster-Feeling" vom Feinsten genießen will, kann das ab Freitag am Ostermarkt am Hof tun. Das Traditions-Event für die ganze Familie mit mehr als 50 Ausstellern im Herzen der Stadt freut sich bis zum 21. April auf zahlreiche Besucher, groß wie klein.

Im zauberhaften Ambiente der Wiener Innenstadt gibt es auch in diesem Jahr ein hochwertiges und Kkitschfreies Produktangebot zu bestauben - und auch den Gaumen kann man sich nach Strich und Faden verwöhnen lassen. Nicht umsonst ist der Markt ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus dem In- und Ausland, wobei der Eintritt wie immer frei ist.

Tradition trifft auf Moderne

Traditionellerweise wartet der Ostermarkt am Hof mit buntem Markttreiben, bester Frühlingsstimmung und jeder Menge Schmankerln auf. Dabei trifft traditionelles Kunsthandwerk auf junges Design und kreative wie g'schmackige Geschenkideen.

Die Aussteller bieten den Besuchern allerlei Ostergeschenke, Handwerkliches und Praktisches wie Schmuck, Lederwaren, Keramik, Upcycling, süße Geschenkideen, Eierlikör- und Lavendel-Produkte und viele weitere schöne Dinge. Im angeschlossenen Kunsthandwerksmarkt werden handbemalte Ostereier, Keramik, Geschenke aus Holz oder Glas und mehr angeboten.

Die Sitzgelegenheiten rund um die Mariensäule laden dazu ein, die kulinarischen Köstlichkeiten bzw. die ergatterten Geschenke gleich vor Ort zu bestaunen und probieren. Das Angebot reicht von bodenständigen Klassikern über beliebte Hingucker bis hin zu neuen Kreationen. Hier findet sich garantiert für jeden das Richtige!