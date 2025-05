StoP: Lauf gegen Partnergewalt in Wien

Gemeinsam Haltung zeigen und etwas bewegen - beim Lauf gegen Partnergewalt in Wien.

Gehen, laufen, radeln oder rollen gemeinsam auf der Straße – für alle, die nicht gehört werden. Morgen, am 16. Mai, wird 5 Kilometer um den Wiener Ring ein starkes, sichtbares Zeichen gegen häusliche Gewalt gesetzt. Dabei geht es nicht um Tempo, sondern Haltung.

© Tanja Chawla, Sabine Stövesand

Ab 17:00 Uhr beginnt am Herbert-von-Karajan-Platz vor der Staatsoper das Programm mit Redebeiträgen, Musik und bewegenden Texten zum Thema Partnergewalt.

Die Poetry-Slammerinnen Julia Pereira Dias und Lenny Kohlfürst, die ihre Texte aus dem StoP-Event „Sag es Laut“ präsentieren.

Die Rapperin NEE-SHA & q-IZI, die mit ihren Songs klare Botschaften zum Thema liefern.

Um 18:00 Uhr beginnt der Lauf – gemeinsam, achtsam, solidarisch. Ende ist um 19:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

© Tanja Chawla, Sabine Stövesand

Das Projekt StoP macht Mut zur Zivilcourage und wird in Österreich vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) gesamtkoordiniert. StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt setzt direkt im Lebensumfeld der Menschen, in der direkten Nachbarschaft an. Gemeinsam wird an einer solidarischen, sicheren Nachbarschaft gearbeitet – und an einem solidarischen, sicheren Wien. Deshalb wird am 16. Mai gemeinsam gegen Partnergewalt gelaufen.