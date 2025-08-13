US-Rapper Ty Dolla Sign rockt Wien beim Higgins-Opening

Am Donnerstag, den 14. August, bringt Superstar Ty Dolla Sign den Prater Dome zum Beben – als Auftakt für die größte Shop-Eröffnung des Jahres.

Am Donnerstag vor dem Feiertag steigt im Prater Dome die "Juicy Special – Higgins Pre-Opening Party". Los geht’s um 23 Uhr mit gleich zehn DJs, verteilt auf drei Floors, Indoor und Outdoor, inklusive Rooftop-Area. Als absolutes Highlight steht US-Megastar Ty Dolla Sign erstmals in Wien live auf der Bühne. Seine Hits mit Stars wie Kanye West, Post Malone oder SZA haben Milliarden Streams, jetzt gibt es sie live und hautnah zu erleben.

© N&C Privatradio Betriebs GmbH

Zum Hintergrund der Mega-Feier: Am 28. August eröffnet die Modemarke "Higgins" gleich zehn Filialen in ganz Österreich – und das an nur einem Tag. Das Konzept: Trendige Marken wie Levi’s, Puma, Marvel oder Urban Classics zu fairen Preisen anbieten, ohne überteuerten Hype.

Der nächste Tag ist frei – perfekte Bedingungen für eine Partynacht ohne Zeitdruck also. Tickets sind online erhältlich. Wien darf sich somit nicht nur auf frische Mode freuen, sondern auch auf eine unvergessliche Sommernacht mit satten Beats und Party-Atmosphäre pur.