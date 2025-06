Verleihung des 15. Österreichischen Filmpreises

Am heutigen Donnerstag kommt die heimische Filmszene in den HQ7-Filmstudios in Simmering zusammen, wenn die 15. Verleihung des Österreichischen Filmpreises über die Bühne geht.

Am heutigen Donnerstag kommt die heimische Filmszene am Rande von Simmering zusammen, um im Ambiente der Filmstudios HQ7 zum 15. Mal den Österreichischen Filmpreis zu vergeben. Die Organisatoren haben sich entschlossen, das cineastische Großereignis ungeachtet des Attentats von Graz abzuhalten. Abgesagt wurde jedoch die Aftershowparty. An der Spitze des Nominierungsfeldes steht dabei Anja Salomonowitz' Biopic "Mit einem Tiger schlafen" über die Malerin Maria Lassnig mit neun Chancen. © eSeL.at - Lorenz Seidler × Auf acht Nominierungen bringt es "Mond" von Kurdwin Ayub, dahinter liegt Josef Haders "Andrea lässt sich scheiden" mit sieben Nennungen. Insgesamt gibt es mittlerweile 18 Preiskategorien, wobei die Entscheidung, welche Leistungen preiswürdig sind, die rund 650 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films fällen. Zum zweiten Mal inszeniert Regisseur Thomas W. Kiennast die Gala, die von Stefanie Reinsperger und Ö3-Stimme Philipp Hansa als Moderationsduo bestritten wird.