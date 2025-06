VOLXkino ab sofort wieder auf Wanderschaft

Das VOLXkino ist das einzige Wander-Kino seiner Art und schon lange ein Fixpunkt im kulturellen Sommer: ein außergewöhnliches Filmprogramm an außergewöhnlichen (Kino-)Orten.

36 Jahre schon zieht das mobile VOLXkino durch alle möglichen Wiener Grätzl, Parks und Wohnbauten. Mit einer Reihe von kostenlosen Open Air Filmveranstaltungen ist das VOLXkino auch in diesem Sommer wieder ein wichtiger Bestandteil der hiesigen Kulturlandschaft.

© Marc Greber ×

Los geht es am Donnerstag, den 5. Juni, wenn das VOLXkino die Sommerkinosaison traditionellerweise am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt eröffnet. Als Aufmacher wird die vielfach ausgezeichnete, surreale Komödie "Universal Language" gezeigt, in der sich Raum, Zeit und persönliche Identitäten verweben. Das sind die wichtigsten Eckdaten:

Laufzeit: 5. Juni - 21. September 2025

5. Juni - 21. September 2025 Eröffnung: 5. Juni 2025 um 21:00 am Karmelitermarkt

5. Juni 2025 um 21:00 am Karmelitermarkt Filmbeginn: Dämmerung (Juni/Juli: 21:00, August: 20:30/20:00, September: 19:30)

Kooperation: VOLXkino und Viennale

Erstmals wird es heuer eine Kooperation des VOLXkinos mit der Viennale geben. An einigen Terminen wird die "GrätzlVIENNALE" mit dem VOLXkino auf Tour gehen und ausgewählte Filme der letzten Festival-Ausgabe mitbringen.

© Stefan Dworak ×

"Die Kooperation mit dem VOLXkino liegt uns besonders am Herzen", so Viennale Direktorin Eva Sangiorgi. "Sie verbindet unsere Leidenschaft für das Kino mit dem Wunsch, es zu öffnen. Gemeinsam schaffen wir Räume, in denen Film nicht nur gesehen, sondern erlebt wird – Momente des Teilens, des Zusammenkommens, der Gemeinschaft."

Programm mit vielen Highlights

Weitere Highlights des VOLXkino 2025 sind der Queertactics Kurzfilmabend mit Gewinnerfilmen der goldenen Medusa 2024 und zwei Österreich Premieren - SHAHID von Narges Kalhor, einem aberwitzigen Genremix aus dem Portfolio des Berlinale Forums 2024 und das Spielfilmdebüt MIT DER FAUST IN DIE WELT SCHLAGEN von Constanze Klaue. Das österreichische Kino wird heuer u.a. von Kurdwin Ayub (MOND), Bernhard Wenger (PFAU), Ruth Beckermann (FAVORITEN) und Alexandra Makarová (PERLA) vertreten und am Jodok-Fink-Platz wird an vier Abenden das Thema "Politics of America" verhandelt.

© VOLXkino ×

Der Verein VOLXkino engagiert sich seit jeher für niederschwelligen und kostenlosen Zugang zu Filmkultur im öffentlichen Raum.