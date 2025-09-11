Alles zu oe24VIP
Wenn der Sonntag zur Bühne wird: Musical & Brunch im Le Méridien Vienna
© Hersteller

Musik & Genuss

Wenn der Sonntag zur Bühne wird: Musical & Brunch im Le Méridien Vienna

11.09.25, 14:13
Teilen

Normalerweise genießen die Gäste sonntagsvormittag im eleganten Hotel  Le Méridien Vienna in Ruhe Croissants und Cappuccino. Doch diesmal erklingen plötzlich die bekannten Melodien aus „Elisabeth“, „Mozart!“ und „Die Schöne und das Biest“ dazu.

Zwischen klirrenden Prosecco-Gläsern und köstlichen Buffet-Tellern entfalten sich drei Stimmen, die ganz Wien kennt: Sabrina Seibert, Missy May und Lukas Perman.

Musical Brunch mit Sabrina Seibert, Missy May und Lukas Perman

Musical Brunch mit Sabrina Seibert, Missy May und Lukas Perman

© M.Seibert

Ein Sonntag voller Emotionen
„Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das man so schnell nicht vergisst“, erzählt Sabrina Seibert. „Ein Sonntag, an dem Musik und Kulinarik Hand in Hand gehen. Ein Vormittag, der sich wie ein kleines Stück Glück anfühlt.“ Die Idee dazu stammt von ihrem Mann, Musical-Star Mark Seibert, der das Format „Musical & Brunch“ ins Leben gerufen hat – und gleich die perfekte Besetzung mitgebracht hat. Denn die drei Künstlerinnen verbindet nicht nur die Bühne, sondern auch eine enge Freundschaft.
Für die Gäste bedeutet das: Nähe statt Distanz. Statt in den hinteren Reihen eines Theaters zu sitzen, befinden sie sich nur wenige Meter von den Stars entfernt. „Man nimmt die Emotionen viel unmittelbarer wahr“, meint Sabrina Seibert. „Man sieht die Gesichter, spürt die Reaktionen – das wirkt unglaublich intensiv.“

Eine Reise durch die Musicalwelt
Das Programm entfaltet sich wie eine kleine Reise durch die schönsten Musicalwelten: Disney-Songs voller Kindheitserinnerungen, Broadway- und West-End-Hits – und natürlich Wiener Klassiker, die jedes Musical-Herz höherschlagen lassen. „Besonders auf den Block der Wiener Musicals freue ich mich“, sagt Sabrina. „Das spiegelt immer ein Stück Heimat wider.“

Kulinarik trifft Musik
Während Missy May ihre Powerstimme erhebt und Lukas Perman mit samtigem Timbre Gänsehaut erzeugt, verwöhnt das Küchenteam des Le Méridien die Gäste mit raffinierten Spezialitäten und füllt die Gläser immer wieder nach.

Zwei unvergessliche Sonntage
Zwei Termine stehen heuer fest: 26. Oktober und 9. November, jeweils ab 11 Uhr. Ob daraus eine Serie entsteht? „Mal sehen“, lächelt Seibert. „Das Interesse ist jetzt schon riesig. Vielleicht beginnt hier der Auftakt einer schönen Tradition.“

Tickets via QR-Code

Wenn der Sonntag zur Bühne wird: Musical & Brunch im Le Méridien Vienna
© oe24

LE MÉRIDIEN VIENNA Ein Sonntag voller Genuss undMusik erwartet Gäste beim Musical Brunch im Le Méridienab 11 Uhr. Tickets gibt es direkt unter diesem QR-Code.

