Wiener StadtGartl: Pacht zum kleinen Preis auf Zeit

Riesiger Andrang: Aus über 9.000 Anmeldungen wurden unter notarieller Aufsicht jene Personen ausgelost, die eine Parzelle zu leistbaren Konditionen anmieten können. Die Übergabe ist mit Ende Juni geplant.

Die Stadt Wien wartet in diesem Frühjahr mit dem Pilotprojekt "Wiener StadtGartl" auf. Dabei werden brachliegende, unverbaute Flächen genutzt, um sie den Wienern als "ein persönliches Stück Grün auf Zeit" zur Verfügung zu stellen. Mit einer Größe von bis zu 110 Quadratmetern befinden sich die kleinen Mietflächen im 21. sowie im 22. Bezirk.

Mit Ablauf der Bewerbungsfrist am 20. April steht fest: Das Interesse der Wiener am Garteln ist groß. Oder in Zahlen ausgedrückt: Auf insgesamt 49 Gartenparzellen kamen mehr als 9.000 Anmeldungen. Ein Drittel der Anmeldungen betraf das Wiener StadtGartl 21 mit 31 Parzellen, die übrigen zwei Drittel entfallen auf das Wiener StadtGartl 22 mit 18 Parzellen.

"Enormes Interesse"

"Mit dem Wiener StadtGartl schaffen wir erstmals die Möglichkeit, nicht genutzte Flächen im Stadtgebiet zum kleinen Preis auf Zeit zu pachten, um so sein eigenes Stückchen Grünraum zu gestalten. Die Gemeinschaftsflächen laden dazu ein, den gemeinsamen Austausch zu fördern. Das enorme Interesse am Wiener StadtGartl zeigt, dass unser Pilotprojekt den Nerv der Zeit trifft: Das Garteln in der Natur und ein lebendiges Miteinander gehören zu Wien", so Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin.

Die Vergabe der Gartenparzellen wurde auf faire und transparente Weise durchgeführt. Unter notarieller Aufsicht erfolgte Anfang Mai die Auslosung mittels Zufallsgenerator. Die Gewinner wurden direkt verständigt und können die Gartenparzelle zu einem leistbaren Preis von 430 Euro pro Jahr (Wiener StadtGartl 21) bzw. 460 Euro pro Jahr (Wiener StadtGartl 22) für dreieinhalb Jahre von der Stadt Wien Immobilienmanagement anmieten. Sollte jemand nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen, rückt der Nächstgereihte automatisch nach.