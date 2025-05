"Wir sind Wien"-Festival an 23 Tagen in 23 Bezirken

Von 1. Juni im 1. Bezirk bis zum 23. Juni im 23. Bezirk lädt das "Wir sind Wien"-Festival zu einer kulturellen Reise durch die ganze Stadt. Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt.

Heuer wird das WIR SIND WIEN.FESTIVAL einmal mehr zu einem besonderen Ereignis: Ab Sonntag geht die Operette "Indigo und die 23 Räuber*innen" auf Tour durch alle 23 Wiener Bezirke. Regisseurin Anna Bernreitner bringt die turbulente Vorführung als Open-Air-Format auf die Bühne, die im Juni eben 23 Mal an verschiedenen Orten zu erleben ist. Zu den Highlights zählen Werkseinführungen und Gespräche über Johann Strauss und die Herausforderungen der Open-Air-Inszenierung in Anlehnung an sein Schaffen.

Neben der Operette stehen auch Stadtspaziergänge auf dem Programm, die den Fokus auf Erinnerungskultur legen – etwa über die Steinhofgründe oder durch die jüdisch geprägte Leopoldstadt. Musikalisch wird von Klassik über Wienerlied-Techno bis hin zu Pop eine breite Palette geboten. In Kooperation mit Salieri 2025 wird Antonio Salieri eine kleine Veranstaltungsreihe gewidmet, beginnend in der Hofmusikkapelle. Außerdem darf man sich wieder auf die beliebten Baulücken-Konzerte freuen, die in diesem Jahr mit Oehl bzw. Kässy im 3. und 20. Bezirk stattfinden, während Stippich & Stippich im Ateliertheater dem Wienerlied Techno beimischen.

Für die Jüngsten gibt es ebenfalls viel zu entdecken: Beim Steckenpferd-Derby können Kinder ihre Reitkünste unter Beweis stellen und der Robinson Abenteuer-Spielplatz der Wiener Kinderfreunde lädt zu einer Entdeckungsreise in die Natur ein. Fünf Termine der Tanz-Performance Eat Sleep Dance Repeat runden das vielfältige Angebot ab.