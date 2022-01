× LIVE-Ticker: Polizei setzt Pfefferspray ein, Demo gestoppt

Willkommen zum oe24-LIVE-Ticker!

Auch am Samstag gibt es wieder eine Corona-Demo in der Bundeshauptstadt. Impfgegner und Corona-Leugner riefen zur Großdemo "Sturm auf Wien" zur Kundgebung auf. Aktuell versammeln sich Teilnehmer am Heldenplatz in der Wiener City. Die Polizei warnt bereits vor Verkehrsverzögerungen heute Nachmittag in der Wiener Innenstadt.