× Luftdruck-Sniper verletzten 5 Passanten

Frau (28) in Wien erstochen – Verdächtiger Syrer schwer verletzt Bluttat in Wien-Ottakring: Ein 35-jähriger Syrer dürfte am frühen Montagnachmittag im Bereich des Brunnenmarktes in Wien-Ottakring eine 28-jährige Frau getötet und einen Suizidversuch verübt haben.