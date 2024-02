Lugner lädt erstmals zum Frauen-Wrestling

Französin Mila Smidt verteidigt in der Lugner City ihren Wrestling-Titel.

Auch heuer wieder werden die Ringbretter in der Lugner City beben. Am 9. März kehren die besten heimischen und europäischen Wrestler zurück in die Lugner City, um sich heiße Kämpfe um den Pokal zu liefern.



Der ganze Abend, u.a. mit den Szene-Stars Michael Kovac, Peter White und Mirko Panic steht im Zeichen der Lugner Catch Trophy. Dabei wird der Pokal laut Veranstalter Marcus Vetter, Obmann von Wrestling in Wien, aufgewertet, denn der Sieger erhält beim Prater Catchen im Sommer eine Chance auf den Praterpokal.



Und noch ein Highlight wartet: Diesmal wird auch der erste Damenkampf in der Lugner City ausgetragen. Die Französin Mila Smidt will dabei ihren Titel verteidigen.