Mädchen (11, 14) vergewaltigt: 17-Jähriger filmte die Tat

Prozess in Wien: Ein 17-Jähriger soll eine 14-Jährige in einer Wohnung in Meidling sexuell missbraucht haben. Auch ihre 11-jährige Freundin wurde vergewaltigt.

Wien. Heute steht ein 17-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen in Wien vor Gericht. Er soll eine 14-Jährige in einer Wohnung in Meidling (12. Bezirk) sexuell missbraucht haben. Auch ihre 11-jährige Freundin wurde Opfer einer mutmaßlichen Vergewaltigung.

Die beiden Mädchen wollten Drogen kaufen und kontaktierten einen 18-jährigen Iraker von dem sie bereits am Vortag eine Ecstasy-Tablette erhalten und konsumiert hatten. Der Deal zwischen der 14-Jährigen und dem 18-Jährigen war angeblich Ecstasy gegen Sex. Der junge Mann brachte sie und ihre Freundin in eine Wohnung in Meidling. Dort war auch sein 17-jähriger Freund, dessen Fall nun am Landesgericht verhandelt wird, wie "ORF Wien" berichtet.

17-Jähriger filmte die Tat

Der 17-Jährige soll die 14-Jährige sexuell missbraucht haben und dann ein Video von der Vergewaltigung der Elfjährigen durch den Iraker angefertigt haben. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu eineinhalb Jahre Haft. In etwa zwei Wochen muss sich der Ältere vor Gericht verantworten. Dem 18-Jährigen drohen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zwischen ein und zehn Jahre Haft.

Die beiden Mädchen konnten nach den Übergriffen aus der Wohnung flüchten, die mutmaßlichen Täter wurden wenig später festgenommen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.