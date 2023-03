Ho: Wirbel um Doppelvermietung

Nächstes Kapitel im Streit um zugemauerte Edel-Pizzeria beim Naschmarkt.

Der Krieg zwischen Lukas Neugebauer, Chef der Unternehmensgruppe LNR, die das ehemalige Novomatic Forum "Kleines Haus der Kunst" (KHK) least, und Mieter Martin Ho, der hier die Nobel-Pizzeria "404 - Don't Ask Why" betrieben hat, geht in die nächste Runde.

Laut Sprecher habe die Dots Group von Martin Ho einen Etappensieg vor Gericht errungen. Um die Dots Group und das "404 - Don't Ask Why" vor die Türe zu setzen, habe der Vermieter erst Bagger aufgefahren, dann eine Mauer im Lokal gebaut.

Trotz eines aufrechten und bis 2031 mit der Dots Group abgeschlossenen Vertrags, vermietete er die Immobilie am 17. Februar auch an die Sattler Optik GmbH. Diese erstattete Klage gegen die Dots Group. Das Gericht führt in 18 Seiten aus, dass Neugebauer aufgrund des aufrechten Mietvertrags mit der Dots Group keine weitere Vermietung eingehen hätte dürfen: "Neugebauer drang durch Gewalt und List, ohne Kenntnis und Einverständnis der Mieterin und Ausnützung ihrer Abwesenheit in deren Besitz ein." Aufnahmen einer Überwachungskamera belegen dies.

Zugang. Hos Sprecher klagt: "Es ist der Dots Group nicht möglich, den Betrieb der Pizzeria fortzuführen." Letzte Woche wurde Neugebauer zur "Wiederherstellung des uneingeschränkten Zugangs zum Mietobjekt" und zur "Unterlassung von Besitzstörungen" verpf lichtet. Fortsetzung folgt