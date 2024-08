Mann (31) verstieß gegen Betretungsverbot - Festnahme

Von Ex-Freundin weggewiesen und drei Mal wieder bei ihr aufgetaucht - U.a. mit dem Umbringen bedroht

Ein von seiner Ex-Freundin weggewiesener 31-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt zum dritten Mal gegen das gegen ihn ausgesprochene Betretungs- und Annäherungsverbot verstoßen und ist festgenommen worden.#

Frau verletzt

Er hatte die Frau am 29. Juli verletzt und war daraufhin mit der Wegweisung belegt worden. Am 1. und 4. August suchte er seine Ex-Partnerin jedoch erneut auf und bedrohte sie einmal davon mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Samstag.

Immer wieder bedroht

Als der Mann nun am Samstag um 1.15 Uhr ein weiteres Mal vor der Wohnung auftauchte und herumschrie, wurde er von alarmierten Beamten festgenommen. Der österreichische Staatsbürger verhielt sich gegenüber den Polizisten kooperativ, gab aber an, die Drohung nicht ernst gemeint zu haben. Er und seine Ex-Partnerin hätten sich im Lauf der Beziehung immer wieder gegenseitig bedroht, spielte er den Vorfall herunter. Der 31-Jährige befand sich Samstagmittag noch in Polizeigewahrsam.

( S E R V I C E - ++In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 )