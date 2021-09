Massencrash am Gürtel: Mehrere Verletzte

In der Nacht auf Sonntag krachte es gleich zwischen vier Autos am Neubaugürtel in Wien: Alle Beteiligten wurden ins Spital gebracht.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es Samstagnacht zu einem Massen-Crash am Gürtel beim Urban-Loritz-Platz. Dabei wurde auch ein Passant verletzt. Alle Beteiligten mussten ins Spital gebracht werden. Der 48-jährige Fahrer eines der Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch andere Fahrzeuginsassen – ein Pärchen (30, 33) – wurde vom Samariterbund abtransportiert.