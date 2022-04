Ein gestohlener Mercedes donnerte in ein Mode-Geschäft. Am Steuer saß ein 18-jähriger Tschetschene ohne Führerschein.

Der Crash trug sich am Mittwoch gegen 15 Uhr zu - es war wie in einem schlechten Gangster-Film. Aus heiterem Himmel krachte ein silberner Mercedes der A-Klasse in die Favoritner KiK-Filiale auf der Laxenburger Straße an der Ecke zur Buchengasse. Anstatt zu helfen, ergriffen alle Fahrzeuginsassen die Flucht. Schnell stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug mit Wiener Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden war. Nur ein 16-jähriges Mädchen hatte den Mut, zum Unfallort zurückzukehren - sie stellte sich der Polizei. Sie gab an, mit gleich vier Männern im Pkw gesessen zu sein.

Vier Insassen geschnappt

Drei der vier männlichen Verdächtige wurden inzwischen geschnappt. Am Steuer saß ein 18-jähriger Tschetschene ohne Führerschein - mit ihm im Auto Jugendliche (zwischen 15 und 17) mit tschetschenisch bzw. ex-jugoslawischen Hintergrund. Insgesamt vier Insassen haben sich freiwillig gestellt, nach dem fünften wird noch gesucht. Die Staatsanwaltschaft beantragte keine U-Haft, alle Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Der Fahrer zeigt sich geständig, spricht aber davon, dass er das Auto nicht gestohlen, sondern lediglich ausgeliehen hat. Dem widerspricht allerdings die Diebstahlanzeige eines türkischen Supermarktbesitzers. Zum Unfallgeschehen gibt er an, ein anderes Auto habe ihn geschnitten, weshalb er das Lenkrad verrissen habe und so in das Geschäft gefahren sei. Von verletzten Personen wollen weder er, noch seine Mitfahrer etwas bemerkt haben.



Zustand kritisch. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich Kunden in der Filiale. Darunter eine Pensionistin (60) und eine 11-Jährige. Die ältere Dame wurde schwer verletzt, erlitt mehrere Knochenbrüche und eine Kopfverletzung. Laut Berufsrettung Wien war ihr Zustand "kritisch". Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Kopf und wurde zur Abklärung ebenfalls ins Spital gebracht.

Das demolierte und im Eingangsbereich steckende Auto wurde von der Berufsfeuerwehr Wien mit Körperkraft und Wagenheber rausgehoben.