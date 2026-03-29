Messer-Drohung am Wiener Hauptbahnhof – Polizei-Einsatz

Ein 41-jähriger Mann zückte nach einem Verweis ein Messer und bedrohte einen Bahn-Mitarbeiter massiv.

Wien. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 18:00 Uhr im zehnten Wiener Gemeindebezirk direkt am Wiener Hauptbahnhof. Ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger war zuvor aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens des Bahnhofs verwiesen worden. Anstatt den Ort zu verlassen, soll der Mann laut Polizeibericht ein Taschenmesser gezogen und einen Mitarbeiter eines Bahnunternehmens direkt mit dem Umbringen bedroht haben.

Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof reagierten sofort auf den Vorfall. Die Polizisten konnten den 41-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung wurde das Tatwerkzeug, ein Taschenmesser, sichergestellt.