Messer-Überfall auf Wettbüro: Polizei jagt diesen Mann

Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht am 6. August unmittelbar vor dem Schließen eines Wettllokals in Wien – Landstraße, in dem Lokal mit einem Messer einen schweren Raub begangen zu haben. Wie bereits im August berichtet, soll der Mitarbeiter mit der Tagesabrechnung beschäftigt gewesen sein, als der unbekannte Täter plötzlich auf den Tresen sprang und den Mitarbeiter mit dem Messer bedrohte und zur Herausgabe des Geldes nötigte. Danach flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien führt seitdem die Ermittlungen.

© LPD Wien

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.