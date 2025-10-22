Mit dem Twin City Liner zu den schönsten Adventmärkten in Bratislava

Ab dem 28. November verbindet der Twin City Liner Wien und Bratislava mit regelmäßigen Adventfahrten. Die Gäste erreichen in rund 75 Minuten die festlich geschmückte Altstadt der slowakischen Hauptstadt und könnten dort zahlreiche Weihnachtsmärkte besuchen.

Ein Christbaum, glitzernde Lichter und Glühweinduft empfangen alle, die ab dem 28. November 2025 mit dem Twin City Liner von Wien nach Bratislava reisen. Die festlich geschmückte Altstadt öffnet an den Adventwochenenden ihre Märkte für Besucher, die eine besondere Weihnachtsatmosphäre erleben möchten. Bis zum 21. Dezember legt das Schiff jeweils freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen ab.

Pünktlich um 10:30 Uhr verlässt der Twin City Liner die Schiffsstation City am Schwedenplatz. Nach einer Fahrt über die Donau erreichen die Passagiere Bratislava um 11:45 Uhr. Dort beginnt ein Stadtspaziergang durch weihnachtlich dekorierte Gassen, vorbei an Kunsthandwerksständen und kulinarischen Köstlichkeiten. Auf dem Hauptplatz steht ein großer, festlich geschmückter Christbaum, der von einer Bühne mit Musik und Aufführungen umrahmt wird. Weitere Adventmärkte finden sich am Hviezdoslav-Platz, am Štefánik-Platz, im Hof des Alten Rathauses und am Primatialplatz.

Adventstimmung mit Weitblick

Wer das Besondere sucht, besucht den traditionellen Weihnachtsmarkt bei der Burg Bratislava. Ein historischer Bummelzug bringt die Besucher direkt von der Anlegestelle hinauf zum Markt. Alternativ ist der Weg auch in etwa zwanzig Minuten zu Fuß gut erreichbar. Auch dort sorgt ein geschmückter Christbaum für festliche Stimmung und ein eindrucksvolles Stadtpanorama.

Entspannt und einzigartig zu den schönsten Adventmärkten in Bratislava cruisen. © Central Danube

Die Rückfahrt startet um 16.30 Uhr in Bratislava. In Wien legt der Twin City Liner wieder um 18.00 Uhr an. Die Preise beginnen bei 25 Euro für das limitierte Red Ticket. Für 39 Euro reisen Gäste auf dem Hauptdeck Economy, während die Captain’s Lounge 54 Euro kostet. Kinder zwischen zwei und elf Jahren erhalten fünfzig Prozent Ermäßigung. Kleinkinder unter zwei Jahren fahren kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Lehrlinge zahlen während der gesamten Saison ebenfalls nur den halben Vollpreis.

Silvester an Bord mit Sekt und Skyline

Zum Jahreswechsel bietet der Twin City Liner eine Silvesterfahrt nach Bratislava an. Die Abfahrt erfolgt am 31. Dezember. An Bord genießen die Gäste ein Glas Sekt und ausgewählte Snacks. „Achtung, die Plätze sind limitiert“, so der Veranstalter. Wer den Jahreswechsel auf besondere Weise feiern möchte, kann Tickets online, telefonisch oder direkt im Ticketshop am Schwedenplatz buchen.