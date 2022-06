Mord-Alarm in Wien: 84-Jähriger tötete Frau, dann Suizid

Schon wieder Senioren-Drama in Wien: In Simmering wurde ein Ehepaar tot in der Wohnung aufgefunden, alles deutet auf Mord und Suizid hin.

Laut Aussendung der Polizei rief ein 84-jähriger Mann zunächst den Notruf und kündigte an, sich und seine Gattin (82) umzubringen. Die alarmierten Beamten fuhren sofort zur Wohnung des Ehepaars, kamen aber zu spät. Der Mann, die Frau sowie der Hund der Familie wurden mit Schussverletzungen tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuerst den Hund, dann die Frau und danach sich selbst erschossen hat. Neben einer Schusswaffe wurde in der Wohnung auch ein Abschiedsbrief sichergestellt, in dem beide Senioren bekräftigten, wegen ihrer Erkrankungen sterben zu wollen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein ähnlicher Fall ereignet, als ein 68-Jähriger in Wien-Landstraße zuerst seine Frau (76) erschoss und dann Suizid beging. Hier war der Mann mit der Pflege seiner Frau überfordert.