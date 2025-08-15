Alles zu oe24VIP
"Muse" bringt als erstes Lokal Frühstück an den Donaukanal
© MUSE Vienna

Kulinarik-Premiere

"Muse" bringt als erstes Lokal Frühstück an den Donaukanal

15.08.25, 14:33


Ab sofort serviert „Muse“ als einziges Lokal am Donaukanal Frühstück – mit frischen Zutaten, kreativen Drinks und unvergleichlicher Aussicht aufs Wasser. 

Wenn die Sonne über den Donaukanal blinzelt und das Wasser leise plätschert, beginnt der Tag mit einem Gefühl wie im Urlaub. Das "Muse" serviert als einziges Lokal am Wasser Frühstück und verwandelt den Kanal in eine Bühne für Genießer. Jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen kann man von neun bis vierzehn Uhr mit Croissant, Kaffee und Ausblick in den Tag starten.

© AIM Studio

Genuss trifft Kreativität

"Frühstücken wie im Urlaub ist jetzt auch am Donaukanal möglich. So fühlt sich jeder Morgen wie eine kleine Auszeit an“, so Alireza Jokar, Managing Partner von "Muse". Gemeinsam mit Viktor Pasquali und Gabor Rudnay bringt er frischen Wind an Wiens Ufer. Die Terrasse bietet direkten Blick auf die DDSG Blue Danube, das Angebot reicht von Avocado-Lachs Bowl und Eggs Benedict bis zum saftigen Breakfast Croissant. Wer Süßes liebt, wählt zwischen vier Sorten French Toast, hausgemachtem Granola oder einem Mandelcroissant, das auf der Zunge zergeht.

© AIM Studio

Trinken mit Stil, genießen mit Herz

Auch die Getränke lassen den Morgen leuchten. Mimosa, Espresso Martini oder Bloody Mary bringen Schwung in den Tag. Alkoholfreie Limonaden mit Rosmarin, Minze oder Ingwer sorgen für Erfrischung. Muse ist mehr als ein Lokal. Es ist ein Ort, an dem Frühstück zum Erlebnis wird. Unter der Woche öffnet es ab sechzehn Uhr, am Wochenende schon früh am Morgen. Kunst, Kulinarik und Kaffee verschmelzen hier zu einem Stadtmoment, der in Erinnerung bleibt.

