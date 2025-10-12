MuseumsQuartier wird dauerhaft grüner

Das Wiener MuseumsQuartier (MQ) wird grüner, das ist nun fix. Die Testphase ist abgeschlossen und daher sollen die provisorischen Pflanzen diese Woche eingesetzt werden.

Das MuseumsQuartier möchte bis 2030 klimaneutral werden und die Begrünung des Haupthofs ist ein kleiner Teil des großen Projekts. Bisher standen vier Staudeninseln im Hof, nun werden diese klimaresistenten Bäume und Sträucher permanent.

"Die vergangenen Sommer verdeutlichen, wie dringend wir Lösungen brauchen, die den Stadtraum kühlen und lebenswert halten", erklärte MQ-Direktorin Bettina Leidl den Schritt. Der Effekt soll also nicht nur zukünftig, sondern unmittelbar spürbar sein.

© DnD Landschaftsplanung ZT GmbH

Kühlung bis zu 15,5 Grad

Die erwartete Kühlung soll im Jahr 2035, nachdem die Bäume bereits wachsen konnten, bis zu 15,5 Grad im Schatten betragen können. Durch den Schatten und die geringere Bodenversiegelung soll die Bodentemperatur um bis zu rund 23 Grad sinken - diese konnte bisher bis zu 55 Grad erreichen.

Den Anfang macht der Bereich vom Haupteingang bis zum Säulengang der Halle E+G, später geht es auch an die MQ Art Box, den MQ-Vorplatz und den Fürstenhof. Allerdings wird nicht jeder Hof identisch aussehen, die Rede ist von einem eigenen Flair für alle, mit Farbverlauf von Ost nach West.

MQ während Bauarbeiten geöffnet

Zwei Monate dauern die Bauarbeiten, währenddessen bleibt das MQ zwar geöffnet, aber "Winter im MQ" muss den Rahmen etwas verkleinern. Eisstockbahn ab 13. November, das Winterrace ab 15. November und Punsch in den Gastgärten gibt es aber dennoch.

Damit die Begrünung den Sommer aber selbst übersteht, baut man auf ein adaptiertes Schwammstadtprinzip, wodurch die Pflanzen genug Wasser, Luft und Nährstoffe bekommen sollen, heißt es. In weiterer Folge sollen noch LED-Beleuchtung, Kunstprojekte und ein neues Müllkonzept im Zuge von "MQ goes Green" folgen.