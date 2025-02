Mutter tötete Baby Melek: "Bin in Panik geraten"

Nach der Tötung eines Neugeborenen in Wien-Favoriten im vergangenen November hat ein Gutachter der Mutter des Babys Zurechnungsfähigkeit attestiert

Dies bestätigte Astrid Wagner, die Anwältin der Beschuldigten, der APA am Sonntag. Dem Gutachten zufolge seien keine Voraussetzungen für eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum und volle Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt gegeben.

Nach Verurteilung gilt damit eine Haftstrafe in einer Justizanstalt als wahrscheinlich. Wagner rechnete mit einer Mordanklage der Staatsanwaltschaft, betonte jedoch, dass "es durchaus Anhaltspunkte gibt, dass die Kindstötung unter Einfluss einer psychischen Ausnahmesituation geschehen ist". Die Verteidigerin verwies in diesem Zusammenhang auf den Straftatbestand nach StGB (Tötung eines Kindes bei der Geburt).

Das Hotel in Simmering, in dem sich die Tat ereignete. © TZOe Fuhrich ×

Kind in Abfallcontainer gefunden

Das damals rund eine Woche alte Mädchen war am 21. November aus der Frühchenstation der Klinik Favoriten verschwunden. Nach dem Alarm durch eine Pflegerin folgte eine groß angelegte Suchaktion durch die Polizei am Klinikgelände sowie in der Umgebung. Einen Tag später wurde das Baby tot in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße unweit des Spitals gefunden. Die Frau wurde in der Folge als Tatverdächtige festgenommen und gestand gegenüber den Ermittlern, den Säugling getötet zu haben.

Sie habe "zunächst den Plan gehabt, das Baby irgendwo im Freien abzulegen", sagte die Frau dem Sachverständigen. Als das in einem Plastiksack verpackte Kind jedoch nicht aufhörte, zu weinen, habe sie es gewürgt. "Da bin ich in Panik geraten", so die Mutter. Sie habe das Baby dann zu Boden geschleudert und schließlich in einen Mistkübel gelegt.

Gegenüber dem Sachverständigen sprach die Österreicherin unter anderem von einer "verpatzten Kindheit", einer belasteten familiären Situation sowie Panikattacken und Migräneanfällen. Sie habe die Schwangerschaft damals nahezu ihrem "ganzen Umfeld verheimlicht" und nach der Geburt nicht weiter gewusst.