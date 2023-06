Nach Einbrüchen in Pakettransporter in der Wiener Innenstadt hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Zu den Taten kam es jeweils am 15. Dezember und am 21. April vor Luxus-Geschäften am Graben. Dabei brach ein Mann in die vor den Geschäften geparkten Lieferwagen ein und stahl die Pakete aus dem Fahrzeug, als der Zusteller nicht in der Nähe war.

Allein bei dem Coup im Dezember wurde Schmuck im Wert von mindestens 100.000 Euro erbeutet.