Nach Messerattacke am Yppenplatz – Festnahme

Am 23. Mai 2025 wurde ein 24-jähriger Mann bei einem Messerangriff nahe einer WC-Anlage am Yppenplatz in Wien im Halsbereich verletzt. Die Verletzung war nicht lebensgefährlich, dennoch wurde wegen versuchten Mordes gegen einen unbekannten Täter ermittelt.

Gestern bemerkten Polizisten der Inspektion Brunnengasse am Richard-Wagner-Platz einen Passanten, der der Täterbeschreibung sowie veröffentlichten Lichtbildern entsprach. Beim Versuch, seine Identität festzustellen, flüchtete der Mann. Die Beamten konnten ihn trotz Widerstand festnehmen. Es handelt sich um einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Algerien.

Bei der Einvernahme durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, bestritt der Mann, in die Tat vom 23. Mai verwickelt zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt überstellt. Zusätzlich zum Vorwurf des versuchten Mordes wurde er wegen Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.