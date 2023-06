Nach schwerer Körperverletzung: Polizei sucht diesen Mann

Der Tatverdächtige soll ein 20-jähriges männliches Opfer in der Toilette eines Lokals bei den U-Bahnbögen im 9. Bezirk verletzt haben.

Wien. Die Landespolizeidirektion Wien hat am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Unbekannten gestartet, der einen 20-Jährigen am 2. April in einem Lokal bei den Stadtbahnbögen in Wien-Alsergrund schwer verletzt haben soll. Der Mann befand sich um 03.05 Uhr auf einer Herrentoilette, als der Verdächtige kurze Zeit später den Raum betrat und wieder fluchtartig verließ. Das Opfer kam anschließend mit einem gebrochenen Bein und Prellungen aus dem Sanitätsbereich.

© LPD Wien

© LPD Wien

Er wurde daraufhin ins Spital gebracht. Hinweise aufgrund der nun per Lichtbild vorgenommenen Fahndung nach dem Täter werden an die Polizeiinspektion Boltzmanngasse unter der Telefonnummer 01-31310-99-22810 erbeten. "Der Mann gab an, keine Erinnerungen an den Vorfall mehr zu haben", sagte Sprecher Daniel Fürst gegenüber der APA.