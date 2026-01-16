Neuer Franz-Jonas-Platz: Das wünschen sich die Menschen

Der Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf wird umfassend umgestaltet. Aus dem stark frequentierten Verkehrsknoten entsteht ein begrünter, sicherer und barrierefreier Ort. 2.600 Rückmeldungen aus der Bevölkerung bilden die Grundlage für dieses ambitionierte Projekt.

Im Februar 2025 setzte die Bezirksvorstehung ein Alkoholverbot als ersten Schritt zur Aufwertung des Platzes. "Im Anschluss daran haben wir gemeinsam mit der Stadt einen Beteiligungsprozess für den Wandel vom hitzegeplagten Vorplatz zum klimafitten VorZEIGEplatz gestartet“, erinnert Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ). Rund 2.600 Rückmeldungen gingen ein - jetzt liegt das Ergebnis der Bürgerbefragung vor. Diese werden im Rahmen einer öffentlichen Präsentation am Donnerstag, dem 5. Februar, von 15:00 bis 18:00 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung im Amtshaus Floridsdorf vorgestellt.

SPÖ-Bezirksvorsteher Georg Papai. © BV21

Was sich die Menschen wirklich wünschen

Der Platz soll deutlich mehr Aufenthaltsqualität bieten. Gewünscht sind großzügige Sitzgelegenheiten, wettergeschützte Bereiche zum Ausruhen, öffentliche Trinkbrunnen, barrierefreie und saubere WCs, stabiles WLAN sowie schattige Ruhezonen. Viele Menschen fordern außerdem eine bessere Orientierung am Platz. Die Wegeführung soll klar, logisch und barrierefrei sein, mit guten Sichtachsen zwischen Bahnhof, Franklinstraße, Pius-Parsch-Platz und Müller-Passage.

Der Autoverkehr soll deutlich reduziert werden, um mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger zu schaffen. Die Aufenthaltsbereiche sollen nicht nur funktional, sondern auch lebendig und kreativ gestaltet sein - mit Kunstinstallationen, begrünten Flächen, Wasserelementen und ungewöhnlichen Sitzmöbeln.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Sicherheit: Besonders in den Unterführungen wünschen sich viele eine bessere Beleuchtung, offene Sichtachsen und die stärkere Präsenz von Sicherheitskräften sowie sozialer Arbeit.

"Leuchtturmprojekt" soll bis 2029 fertig sein

Gemeinsam mit Aus- und Umbauarbeiten der öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort wird die Umgestaltung in der laufenden Legislaturperiode erfolgen. 2029 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Die Vielfalt der eingebrachten Ideen und das große Interesse, sich an diesem Prozess zu beteiligen, haben gezeigt, wie wichtig den Floridsdorferinnen und Floridsdorfern ihr Bahnhofsvorplatz ist. Die Umgestaltung des Platzes wird DAS Leuchtturmprojekt der nächsten Jahre für Floridsdorf – mit Wirkung für Generationen", ist sich Papai sicher.