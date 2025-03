Neuer Gemeindebau in Hietzing eröffnet

Der Gemeindebau NEU Nummer 13 am Montecuccoliplatz verfügt über 62 Wohnungen, in dieser Woche wurde er an die Bewohner übergeben.

Einst stand in der Opitzgasse 29 - zwischen Montecuccoliplatz und Hochheimgasse - der alte Flachbau eines ehemaligen Supermarkts. Jetzt hat die Stadt Wien dort einen modernen Gemeindebau mit 62 neuen Wohnungen errichtet. Die ersten 130 neuen Bewohner sind bereits eingezogen. Alle Wohnungen sind energieeffizient und mit privaten Freiräumen - Balkonen, Loggien oder Terrassen - ausgestattet. Darüber hinaus bietet eine Gemeinschaftsdachterrasse einen malerischen Blick über Wien und obendrein auch noch die Möglichkeit zum Garteln. Im Erdgeschoß befinden sich ein Gemeinschaftsraum mit Blick ins Grüne, ein Kinderwagenabstellraum und eine moderne Waschküche. Mehrwehrt für alle Einen Mehrwert bringt der neue Gemeindebau auch für die Anwohner des Gemeindebaus. Der begrünte Innenhof, die Spielplätze und die einladend gestalteten Außen-Treffpunkte stehen ihnen offen. Zudem soll im Erdgeschoß des Neubaus schon bald ein Nahversorger einziehen. "Dieser Gemeindebau Neu ist ein Musterbeispiel für nachhaltigen sozialen Wohnbau in unserer Stadt. Ohne dass wir neue Flächen versiegeln mussten, ist es gelungen, modernen leistbaren Wohnraum zu errichten, der in Hietzing dringend benötigt wird. Von den offenen, grünen Außenanlagen und der zusätzlichen Infrastruktur profitieren das Mikroklima genauso wie die Nachbarschaft", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.