Neues Job-Tool: Unterschiede zwischen Kind und Eltern

Das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) erstellt ab Herbst 2025 ein Interessensprofil von Jugendlichen und ihren Eltern, um Unterschiede herauszustellen und die Jobsuche damit zu erleichtern.

Die Eltern und ihr Kind setzen sich dafür 15 Minuten lang einem Computer aus und müssen 66 Fragen beantworten. Während die Kinder Fragen zu ihren eigenen Interessen, Stärken und Vorstellungen ihrer Zukunft beantworten, müssen die Eltern diese Fragen über ihr Kind ausfüllen.

Wunsch der Kinder steht im Vordergrund

Mit diesem Ausdruck geht es dann an ein Beratungsgespräch mit einem Experten. "Das ist dann sozusagen der Einstieg. Man adressiert noch einmal Übereinstimmungen, oder eben Differenzen und am Ende soll schon herauskommen: Es geht um den Jugendlichen, um seine Wünsche, Interessen und Fähigkeiten und um die nächsten Schritte, die zu tun wären", so BiWi-Leiter Roland Schojer.

Grund dafür: Viele Eltern haben bereits konkrete Vorstellungen zur zukünftigen Jobwahl oder weiterführenden Schulwahl ihrer Kinder - ohne, dass diese darauf überhaupt Lust haben. Damit die Jugendlichen ihre eigenen Wünsche erkennen und kommunizieren können, ist dieses Projekt da.

Ab der 7. Schulstufe nutzbar

"Jugendliche sind oft von dem Angebot ein bisschen überwältigt. Einerseits sind sie verunsichert, was es alles gibt. Außerdem wollen sie keine falschen Entscheidungen treffen", erklärt Schojer weiter. Richtige oder falsche Antworten gibt es dabei natürlich keine.

Das Tool startet mit Herbst 2025, ab da können alle Jugendlichen ab der siebenten Schulstufe und aufwärts die Beratung im Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft in Anspruch nehmen.