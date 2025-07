4,7 Millionen Euro kostete Jugendgefängnis in Wien

Die JA Münnichplatz soll im kommenden November ihren Vollbetrieb aufnehmen.

Die Bruttoerrichtungskosten der Justizanstalt (JA) Münnichplatz in Simmering, in der seit Jänner jugendliche Straftäter untergebracht sind, belaufen sich auf rund 4,73 Millionen Euro. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hervor. Die JA war in die Schlagzeilen gekommen, nachdem bei laufendem Betrieb größere Bauarbeiten anstanden und externe Personen versucht hatten, Inhaftierte zu kontaktieren.

Die parlamentarische Anfrage war im Mai vom Nationalratsabgeordneten Christian Lausch (FPÖ) eingebracht worden. Auf die Frage, welche baulichen Mängel oder Instandsetzungsarbeiten seit Eröffnung der neuen JA dokumentiert wurden, hieß es in der Antwort vom vergangenen Freitag, dass "nur Mängel im Bereich der Nasszellen dokumentiert" wurden. Deren Behebung sei bereits "weit fortgeschritten und soll im Laufe des Sommers 2025 beendet werden".

"Sicherheitspartnerschaft" mit anderen Justizanstalten

Sporrer teilte in der Beantwortung zudem mit, dass sich die Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen und die JA Simmering sowie die angeschlossene JA Münnichplatz nach den Vorfällen "umgehend" ausgetauscht hätten. Ebenso sei eine "Sicherheitspartnerschaft" mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Justizanstalten entstanden, um die Qualität zu sichern. Diese sei bei neuen Justizanstalten "erlassmäßig vorgesehen".

Die Fragen nach der Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen - auch durch Externe - wurden nicht beantwortet, da dies einen "unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand bedingen" bedeuten würde. Auch zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen wie Videoüberwachung oder der Anzahl der Justizwachebediensteten pro Schicht machte Sporrer aus "sicherheitsrelevanten Gründen" keine Angaben.

Zehn Vollzeitkapazitäten geplant

Insgesamt sind für das neue Jugendgefängnis in Summe zehn Vollzeitkapazitäten vorgesehen. Die Leitung des Pädagogischen Dienstes ist laut Anfragenbeantwortung derzeit besetzt, eine Leitung für den Sozialen Dienst sei derzeit ausgeschrieben. Hinsichtlich der Leitung des Psychologischen Dienstes werde es zu einer "geplanten Verschiebung der Planstelle aus einer anderen Dienststelle kommen".

Die JA Münnichplatz soll im kommenden November ihren Vollbetrieb aufnehmen, hieß es Ende Mai. Zu diesem Zeitpunkt waren dort 15 Insassen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren untergebracht, die von 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - darunter 23 Exekutivbedienstete - betreut wurden. Am Ende soll das Gefängnis 72 ausschließlich männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren Platz und eine Ausbildungsmöglichkeit und 60 Exekutivbediensteten einen Job bieten, hieß es bei einem Medientermin.