43er umgeleitet: Nächste Gleisbau-Arbeiten im Westen Wiens

Die Linie 43 fährt zwischen Neuwaldegg und Elterleinplatz noch auf der gewohnten Strecke. Ab Elterleinplatz wird sie ab sofort aber über die Strecke der Linie 9 bis Gersthof umgeleitet.

Seit dem heutigen Montag sind die Wiener Linien im Westen Wiens wieder fleißig am Bauen. Weil von Mitte Juni bis September die Gleise der Linie 43 in der Jörgerstraße erneuert werden müssen, wird diese nun bis zum Abschluss der Arbeiten umgeleitet.

Zwischen Neuwaldegg und Elterleinplatz bleibt alles beim Alten - die Linie 43 fährt dort auf der gewohnten Strecke. Ab Elterleinplatz jedoch wird die Linie 43 über die Strecke der Linie 9 bis Gersthof umgeleitet. Fahrgäste können bei der Kreuzgasse auf die Linie 42 umsteigen und so in die Innenstadt gelangen. Achtung: Die Linie 9 fährt während der Bauarbeiten nur zwischen Westbahnhof und Rosensteingasse (Kurzführung bis Rosensteingasse).

Alternative Routen

Straßenbahn-Linie 42: Durch die Umleitung der Linie 43 sind die Linien 42 und 43 bei der Haltestelle Vinzenzgasse verbunden. So können die Fahrgäste per Umstieg in die Innenstadt oder zur U6 beziehungsweise nach Neuwaldegg gelangen.

Straßenbahn-Linien 2 und 44: Die Linien 2 und 44 fahren auf ihrer gewohnten Strecke mit verdichteten Intervallen. Sie bringen die Fahrgäste in die Innenstadt und wieder zurück.