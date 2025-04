Ab Mai: Jugendbetreuung in 160 Wiener Parks

Ab Mai startet in Wien für Kinder und Jugendliche die kostenlose Parkbetreuung in 160 Parks.

Anfang Mai erfolgt der Startschuss für die Parkbetreuung in über 160 Wiener Parks sowie Schul-, Sport- und Wohnhausanlagen. Rund 260 qualifizierte Mitarbeiter stehen Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren mit spannenden Nachmittagsprogrammen zur Verfügung – kostenlos, freiwillig und niederschwellig. Das Angebot reicht von Bewegung und Spiel über kreative Projekte bis hin zu Ausflügen, Turnieren und Besuchen in Museen oder Bädern.

"Wenn Kinder und Jugendliche in unseren Parks spielen, begegnen sie nicht nur einander, sondern auch dem Fundament unserer demokratischen Gesellschaft: Respekt, Teilhabe und Vielfalt. Die Parkbetreuer*innen leisten dabei einen unschätzbaren Beitrag – sie stärken das soziale Miteinander, fördern Bildungsprozesse im Alltag und machen unsere Stadt für junge Menschen erlebbar, gestaltbar und gerecht", erklärt Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling.

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Die Parkbetreuung ist Teil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die einem professionellen sozialpädagogischen Konzept zugrunde liegt. Neben Spiel und Sport stehen Zuhören, Unterstützung und Beteiligung auf dem Programm. Und auch bei Sorgen und Problemen vermitteln die Teams die Betroffenen an passende Beratungsstellen weiter.

"Die Parkbetreuer*innen sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen in den Wiener Parks so gut funktioniert. Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern, Begleitpersonen oder ältere Menschen werden in die Aktivitäten der Wiener Parkbetreuung miteinbezogen. Das gemeinsam Spielen und Miteinander-Reden verbessert das soziale Klima, sorgt für den Abbau von Vorurteilen und mehr Chancengleichheit", ergänzt Christina Pantucek-Eisenbacher, Leiterin des Referats Jugend der Abteilung Bildung und Jugend (MA13).