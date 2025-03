Parken für Anrainer in Margareten bald möglich

Die Parkplatzmisere für Anrainer im 5. Bezirk nimmt nach vielen Jahren endlich ein Ende.

Margareten ist mit einer Fläche von gut zwei Quadratkilometern der fünftkleinste Bezirk Wiens. Er grenzt unmittelbar an den Gürtel an und lädt Autofahrer aufgrund seiner Nähe zur Inneren Stadt hier wie dort regelrecht zum Parken ein. Die Baustellen auf der Pilgramgasse (U2xU4) und am Naschmarkt (Umbau) verschärfen zudem die Parkplatzmisere für Anrainer. Sie fordern daher schon seit über zehn Jahren eine Lösung des Problems.

Jetzt scheint erstmals ein Lichtstreifen am Horizont auf. Margareten soll - als bisher letzter Bezirk innerhalb des Gürtels - doch seine lang ersehnten Anrainer-Parkplätze bekommen. Die ÖVP brachte diesbezüglich bereits im Jahr 2015 einen Antrag ein, der von der roten Bezirksvertretung allerdings abgelehnt wurde - ebenso wie jene aus den Jahren 2017 und 2021. Als Grund wurde der Umstand der nicht durchführbaren Stellplatzzählung genannt. Denn: "Da derzeit eben nicht alle Parkplätze vorhanden sind, kann eine Zählung nicht erfolgen", erklärte Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ).

Nachdem im Februar dieses Jahres bereits eine temporäre Lösung in Aussicht gestellt worden war, soll das Problem jetzt auch langfristig gelöst werden. "Die SPÖ hat ihre jahrelange Blockadehaltung endlich aufgegeben“, zeigte sich auch Alexander Maly, Klubobmann der ÖVP Margareten, zufrieden.